Экс-муж пропустил похороны погибшей в ДТП с Собчак

Экс-супруг и семилетняя дочь 35-летней Екатерины Тарасовой, погибшей в аварии с журналисткой Ксенией Собчак, не пришли на ее похороны. Как рассказали корреспонденты передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в Новосибирске с женщиной простились только брат, бабушка и друзья.

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Последние несколько лет Екатерина жила с мамой в Подмосковье, однако похоронить ее решили в родном Новосибирске. Всего на похоронах присутствовало около 20 человек.

«Катя, ты ушла раньше меня. Заняла мое место», – воскликнула бабушка на похоронах.

Напомним, что вечером 9 октября Mercedes-Maybach с телеведущей выехал на встречную полосу и протаранил Volkswagen на шоссе в Сочи. В результате одна пассажирка автомобиля погибла на месте, а вторая попала в больницу в тяжелом состоянии. Сама же Собчак, по ее словам, лишь на некоторое время потеряла сознание – после этого она вызвала такси и уехала в аэропорт, где села на самолет до Москвы.

В результате водитель элитной иномарки признал свою вину в инциденте, против него возбудили уголовное дело.