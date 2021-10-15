Экс-муж пропустил похороны погибшей в ДТП с Собчак

Экс-супруг и семилетняя дочь 35-летней Екатерины Тарасовой, погибшей в аварии с журналисткой Ксенией Собчак, не пришли на ее похороны. Как рассказали корреспонденты передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в Новосибирске с женщиной простились только брат, бабушка и друзья.
Последние несколько лет Екатерина жила с мамой в Подмосковье, однако похоронить ее решили в родном Новосибирске. Всего на похоронах присутствовало около 20 человек.
«Катя, ты ушла раньше меня. Заняла мое место», – воскликнула бабушка на похоронах.
Напомним, что вечером 9 октября Mercedes-Maybach с телеведущей выехал на встречную полосу и протаранил Volkswagen на шоссе в Сочи. В результате одна пассажирка автомобиля погибла на месте, а вторая попала в больницу в тяжелом состоянии. Сама же Собчак, по ее словам, лишь на некоторое время потеряла сознание – после этого она вызвала такси и уехала в аэропорт, где села на самолет до Москвы.
В результате водитель элитной иномарки признал свою вину в инциденте, против него возбудили уголовное дело.
Ранее журналистку допросили по факту аварии. Сама Собчак назвала это «тремя часами вопросов», которые не имеют никакого отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. Известно, что Ксения получила в аварии сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, а также травму копчика.