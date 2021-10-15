В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.78EUR 83.33BRENT 84.74
Войти в почту

Бывший муж и дочь не пришли на похороны погибшей в ДТП с Собчак

Елена Прошина
1 час назад

Экс-супруг и семилетняя дочь 35-летней Екатерины Тарасовой, погибшей в аварии с журналисткой Ксенией Собчак, не пришли на ее похороны. Как рассказали корреспонденты передачи «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, в Новосибирске с женщиной простились только брат, бабушка и друзья.

Экс-муж пропустил похороны погибшей в ДТП с Собчак
Фото: InstagramInstagram

Последние несколько лет Екатерина жила с мамой в Подмосковье, однако похоронить ее решили в родном Новосибирске. Всего на похоронах присутствовало около 20 человек.

«Катя, ты ушла раньше меня. Заняла мое место», – воскликнула бабушка на похоронах.

Напомним, что вечером 9 октября Mercedes-Maybach с телеведущей выехал на встречную полосу и протаранил Volkswagen на шоссе в Сочи. В результате одна пассажирка автомобиля погибла на месте, а вторая попала в больницу в тяжелом состоянии. Сама же Собчак, по ее словам, лишь на некоторое время потеряла сознание – после этого она вызвала такси и уехала в аэропорт, где села на самолет до Москвы.

Момент ДТП с участием Собчак попал на видео

В результате водитель элитной иномарки признал свою вину в инциденте, против него возбудили уголовное дело.

Ранее журналистку допросили по факту аварии. Сама Собчак назвала это «тремя часами вопросов», которые не имеют никакого отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей. Известно, что Ксения получила в аварии сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, а также травму копчика.

Происшествия,Екатерина Тарасова,Андрей Малахов,Ксения Собчак,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители