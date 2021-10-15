Миллионера приговорили к пожизненному заключению за убийство. Видео

Дёрста подозревали в тройном убийстве: в 1982 году в Нью-Йорке бесследно исчезла его супруга Кэтлин МакКормак-Дёрст, в 2000 году была убита Сьюзан Берман, а в 2001 году сосед миллионера Морриса Блэка. Дёрст был арестован в 2015 году после сделанного случайно признания во время съемок документального фильма «Проклятие: жизнь и смерти Роберта Дёрста».