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Бывшего депутата Госдумы обвинили в вымогательстве

Lenta.ru
27 минут назад

В Хамовнический суд Москвы поступили материалы дела в отношении бывшего депутата Госдумы, ученого-эколога Владимира Грачева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Бывшего депутата Госдумы обвинили в вымогательстве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По версии следствия, обвиняемый вымогал деньги у входящей в «Ростех» компании «РТ-Инвест», которая занимается строительством мусоросжигательных заводов. Утверждается, что он обещал изменить свою позицию и перестать критиковать проекты в обмен на миллион евро.

Грачев был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2020 года в одном из ресторанов столицы. Там он встречался с бизнесменами, которые передали ему первую часть взятки. Следственный комитет обвинил эколога в мошенничестве в особо крупном размере.

Во время ареста на его счетах обнаружили несколько миллионов долларов.

С 1999 по 2007 годы Грачев был депутатом Госдумы и возглавлял комитет по экологии, а также членом Парламентской ассамблеи Совета Европы. В окружении политика заявляли, что он стал жертвой провокации. Он известен своей резкой критикой технического состояния мусоропереработки в России и настаивал на ее комплексной модернизации. Грачев является автором сотен изобретений и составителем десятка учебников по курсам «Экология» и «Безопасность жизнедеятельности». Он возглавлял Российскую экологическую академию, имеет звание доктора технических наук и члена-корреспондента РАН.

Происшествия,Владимир Грачев,Ростех,РАН,Совет Европы,ФСБ,Госдума,СКР,
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