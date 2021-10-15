Бывшего депутата Госдумы обвинили в вымогательстве

В Хамовнический суд Москвы поступили материалы дела в отношении бывшего депутата Госдумы, ученого-эколога Владимира Грачева. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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По версии следствия, обвиняемый вымогал деньги у входящей в «Ростех» компании «РТ-Инвест», которая занимается строительством мусоросжигательных заводов. Утверждается, что он обещал изменить свою позицию и перестать критиковать проекты в обмен на миллион евро.

Грачев был задержан сотрудниками ФСБ в сентябре 2020 года в одном из ресторанов столицы. Там он встречался с бизнесменами, которые передали ему первую часть взятки. Следственный комитет обвинил эколога в мошенничестве в особо крупном размере.

Во время ареста на его счетах обнаружили несколько миллионов долларов.