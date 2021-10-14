Фейковые сайты знакомств оставляют россиян без денег

Количество поддельных сайтов, которые используют мошенники в схеме фейковых свиданий (Fake Date) для незаконного получения денег от россиян, за последние три года выросло почти в 30 раз - с 25 в 2019 году до более 700 в 2021 году, пишет РБК со ссылкой на исследование Group-IB, которая специализируется на решениях для предотвращения киберпреступлений.

Как сообщает издание, только одна из этих групп за год выманила у россиян более 18 млн руб. проведя 7 тысяч транзакций.

Преступная схема выглядит так: якобы девушка знакомится с мужчиной в Tinder, Badoo или в соцсетях. Она приглашает виртуального кавалера пообщаться в мессенджере (обычно это Telegram) и сама приглашает его на свидание. У «девушки» уже есть билет на спектакль или стендап-шоу. Она показывает новому знакомому QR-код билета и предлагает купить место рядом. Для этого она присылает мужчине ссылку на сайт, где якобы можно приобрести билет. Жертва обмана переходит по ссылке, оплачивает билет и теряет деньги. «Девушка» после этого пропадает.

Как отмечает издание, первые жертвы Fake Date появились в России в 2018 году – тогда на фейковые свидания приглашали в «антикино» — кинотеатр с залами для двоих. В 2020-2021 году эта преступная схема получила развитие.

Специалисты Group-IB насчитали более 700 доменов поддельных сайтов театров, стендап-шоу, ресторанов, кинотеатров, которые используются в преступных схемах Fake Date. Как уточняется, в

2019 году подобных сайтов было всего 25, в 2020 году к ним добавилось еще 263, а в 2021 году — уже 428 доменов. Одновременно росло и количество преступных групп. В настоящее время не менее 24 групп используют эту схему.