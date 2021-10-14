На острове Пальма произошло сильнейшее землетрясение

На испанском острове Пальма произошло землетрясение магнитудой 4,5 – сильнейшее с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

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Как сообщает «Интерфакс», в общей сложности в ночь на 14 октября сейсмологи зафиксировали на Пальме 60 землетрясений.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес назвал землетрясение магнитудой 4,5 сильнейшим за последние 100 лет.

В ходе извержения вулкана и землетрясения никто не пострадал, добавил Торрес.

Напомним, что извержение вулкана на испанском острове Пальма началось 19 сентября, когда в районе Эль-Пасо из кратера Кумбре-Вьеха начался активный выброс лавы и вулканических бомб.

С острова эвакуированы более 7 000 местных жителей, чьи дома располагались в непосредственной близости от пути медленно стекающей к морю лавы. С начала извержения она уже накрыла 674 гектара территории острова и уничтожила более 1600 построек, 800 из которых были жилыми домами. Усиление извержения вулкана грозит увеличить масштабы разрушений.