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На острове Пальма произошло сильнейшее землетрясение

Вероника Полынина
44 минуты назад

На испанском острове Пальма произошло землетрясение магнитудой 4,5 – сильнейшее с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха.

На острове Пальма произошло сильнейшее землетрясение
Фото: ReutersReuters

Как сообщает «Интерфакс», в общей сложности в ночь на 14 октября сейсмологи зафиксировали на Пальме 60 землетрясений.

Президент Канарских островов Анхель Виктор Торрес назвал землетрясение магнитудой 4,5 сильнейшим за последние 100 лет.

В ходе извержения вулкана и землетрясения никто не пострадал, добавил Торрес.

Напомним, что извержение вулкана на испанском острове Пальма началось 19 сентября, когда в районе Эль-Пасо из кратера Кумбре-Вьеха начался активный выброс лавы и вулканических бомб.

С острова эвакуированы более 7 000 местных жителей, чьи дома располагались в непосредственной близости от пути медленно стекающей к морю лавы. С начала извержения она уже накрыла 674 гектара территории острова и уничтожила более 1600 построек, 800 из которых были жилыми домами. Усиление извержения вулкана грозит увеличить масштабы разрушений.

Согласно прогнозам Института вулканологии Канарских островов, нынешнее извержение может продлиться три месяца.

Происшествия,Интерфакс,
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