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В Новосибирске прошли тайные похороны жертвы ДТП с участием Собчак

Елена Прошина
27 минут назад

В Новосибирске прошли похороны 35-летней Екатерины Тарасовой, которая погибла в Краснодарском крае в ДТП с участием автомобиля телеведущей Ксении Собчак, пишет «Комсомольская правда».

В Новосибирске прошли тайные похороны жертвы ДТП с участием Собчак
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Как сообщает издание, дату и время похорон родные погибшей девушки держали в тайне, так как избегали внимания со стороны прессы.

Изначально сообщалось, что похороны состоятся 13 октября, но сама церемония прошла 14 октября. Прощание состоялось в специальном зале похоронного дома ИМИ на улице Кропоткина. Там присутствовали только близкие и родственники. На кладбище родные попросили прислать наряд полиции, чтобы при необходимости защитить их от внимания журналистов.

На могиле у девушки букеты живых цветов и несколько венков и корзин — «От скорбящей дочери», «Любимой внучке», «От друзей», и от подруг из фитнес-центра.

Как рассказали изданию работники кладбища, родные девушки просили сохранить место похорон в секрете место и не пускать журналистов. Собеседник издания также добавил, что на похоронах не было Ксении Собчак, и венка на могиле от нее тоже нет.

Ранее бывший муж Екатерины Антоном сообщил изданию, что семья девушки не нуждается ни в финансовой, ни в юридической помощи со стороны Собчак.

Автомобиль Mercedes, в котором ехала Собчак, 9 октября выехал на встречную полосу на трассе между Адлером и Красной Поляной и столкнулся с Volkswagen. Одна из пассажирок Volkswagen, Екатерина Тарасова, скончалась на месте, водитель и вторая пассажирка были госпитализированы. Водителя Mercedes отправили под домашний арест, он признал вину. Возбуждено уголовное дело.

Происшествия,Екатерина Тарасова,Ксения Собчак,Комсомольская правда,
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