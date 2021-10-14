В Новосибирске прошли тайные похороны жертвы ДТП с участием Собчак

Как сообщает издание, дату и время похорон родные погибшей девушки держали в тайне, так как избегали внимания со стороны прессы.

Изначально сообщалось, что похороны состоятся 13 октября, но сама церемония прошла 14 октября. Прощание состоялось в специальном зале похоронного дома ИМИ на улице Кропоткина. Там присутствовали только близкие и родственники. На кладбище родные попросили прислать наряд полиции, чтобы при необходимости защитить их от внимания журналистов.

На могиле у девушки букеты живых цветов и несколько венков и корзин — «От скорбящей дочери», «Любимой внучке», «От друзей», и от подруг из фитнес-центра.

Как рассказали изданию работники кладбища, родные девушки просили сохранить место похорон в секрете место и не пускать журналистов. Собеседник издания также добавил, что на похоронах не было Ксении Собчак, и венка на могиле от нее тоже нет.

Ранее бывший муж Екатерины Антоном сообщил изданию, что семья девушки не нуждается ни в финансовой, ни в юридической помощи со стороны Собчак.