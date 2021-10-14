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Бросила мужа и карьеру: что известно о подозреваемой в ритуальном убийстве под Рязанью

Вероника Полынина
8 минут назад

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева, задержанная по подозрению в ритуальном убийстве 15-летнего подростка, ради своего будущего сообщника Владислава Цикунова бросила мужа и спортивную карьеру.

Бросила мужа и карьеру: что известно о подозреваемой в ритуальном убийстве под Рязанью
Фото: соцсетисоцсети

Как пишет «Московский комсомолец», 29-летняя Мария Корнеева тренировалась в спортивной школе в подмосковном Раменском. Знакомые характеризуют ее как очень целеустремленного и трудолюбивого человека.

При этом девушка была замкнутой, не общалась с другими спортсменками на тренировках и не показывала эмоций как из-за побед, так и из-за поражений в соревнованиях.

Несколько лет назад Мария вышла замуж, родители подарили ей на свадьбу квартиру в новостройке в Раменском. Прожив с мужем три года, Корнеева неожиданно подала на развод, продала квартиру, бросила спорт и переехала в Рязань, где стала тесно общаться с 52-летним Владиславом Цикуновым, увлекающимся оккультными науками.

Ранее сообщалось, что Корнееву и Цикунова задержали по подозрению в убийстве 15-летнего подростка – пасынка Цикунова.

Отчим раскрыл детали ритуального убийства пасынка под Рязанью

На допросе задержанный рассказал, что Корнеева должна была с помощью охотничьего ножа и гаечного ключа оглушить школьника и нарисовать у него на спине пентаграмму. Якобы рисунок был нужен для того, чтобы вернуть мать подростка к Цикунову – ее бывшему мужу. По его словам, Корнеева не рассчитала силы и убила мальчика, после чего они собрали вещи подростка, вывезли тело в лес, обмотали пакетами и скотчем, выбросили в колодец и засыпали землей.

Происшествия,Мария Корнеева,Московский комсомолец,
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