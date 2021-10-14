Бросила мужа и карьеру: что известно о подозреваемой в ритуальном убийстве под Рязанью

Трехкратная чемпионка России по ачери-биатлону Мария Корнеева, задержанная по подозрению в ритуальном убийстве 15-летнего подростка, ради своего будущего сообщника Владислава Цикунова бросила мужа и спортивную карьеру.

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Как пишет «Московский комсомолец», 29-летняя Мария Корнеева тренировалась в спортивной школе в подмосковном Раменском. Знакомые характеризуют ее как очень целеустремленного и трудолюбивого человека.

При этом девушка была замкнутой, не общалась с другими спортсменками на тренировках и не показывала эмоций как из-за побед, так и из-за поражений в соревнованиях.

Несколько лет назад Мария вышла замуж, родители подарили ей на свадьбу квартиру в новостройке в Раменском. Прожив с мужем три года, Корнеева неожиданно подала на развод, продала квартиру, бросила спорт и переехала в Рязань, где стала тесно общаться с 52-летним Владиславом Цикуновым, увлекающимся оккультными науками.

Ранее сообщалось, что Корнееву и Цикунова задержали по подозрению в убийстве 15-летнего подростка – пасынка Цикунова.