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«Капитальный сдвиг по фазе»: сектовед о ритуальном убийстве под Рязанью

News.ru
39 минут назад

Подозреваемые в совершении ритуального убийства подростка в Рязанской области — отчим ребёнка и его сожительница — занимались «бытовым» оккультизмом, когда используются различные символы и оккультные предметы из разных течений и псевдокультур. Об этом NEWS.ru заявил историк и сектовед Александр Чаусов. По его словам, в первую очередь нужно смотреть на психическое здоровье убийц.

«Капитальный сдвиг по фазе»: сектовед о ритуальном убийстве под Рязанью
Фото: ТАССТАСС

Как правило, такие ритуальные убийства не маскируют состояние деформации, а оккультизм является дополнительным поводом, чтобы не просто убить, а убить в оккультных целях. Как правило, у людей происходит «капитальный сдвиг по фазе», а руны, куклы вуду и языческая символика являются рюшечками и декорациями, — сказал Чаусов.

По его словам, нездоровых людей переклинивает на теме сделки с определёнными сущностями, что может вылиться в жертвоприношение, как и произошло в этом случае. Он подчеркнул, что если посмотреть на психическое здоровье убийц, то «там будет масса всего интересного».

Отчим раскрыл детали ритуального убийства пасынка под Рязанью

Ранее в Рязанской области отчим и его сожительница убили 15-летнего подростка и скинули тело в колодец. По версии следствия, речь идёт о ритуальном убийстве. Подозреваемый мужчина утверждает, что сожительница планировала оглушить ребёнка и вырезать у него на спине пентаграмму. Также сообщалось, что в гараже отчима были найдены записи с рунами и изображения валькирий — воинственных дев, которые в скандинавской мифологии подбирают павших воинов на поле битвы.

Происшествия,Александр Чаусов,
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