Россиянка нашла револьвер в мусорном баке на Красной площади

Сотрудница ГБУ «Автодор» на Красной Площади в Москве обнаружила револьвер. Оружие лежало в мусорном баке. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянка обратилась в правоохранительные органы и заявила о своей находке. По имеющейся информации, в мусорном баке действительно был найден револьвер, но пневматический. По словам сотрудников полиции, несмотря на отсутствие запрета на хранение пневматики, действия человека, выбросившего «оружие» в урну, скорее всего, имели хулиганский умысел.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, при этом телеканал РЕН-ТВ предполагает, что ситуация была подстроена ради видео очередного пранкера.