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Россиянка нашла револьвер в мусорном баке на Красной площади

Мослента
2 часа назад

Сотрудница ГБУ «Автодор» на Красной Площади в Москве обнаружила револьвер. Оружие лежало в мусорном баке. Об этом сообщает телеканал РЕН-ТВ.

Россиянка нашла револьвер в мусорном баке на Красной площади
Фото: Влад Некрасов / КоммерсантъВлад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянка обратилась в правоохранительные органы и заявила о своей находке. По имеющейся информации, в мусорном баке действительно был найден револьвер, но пневматический. По словам сотрудников полиции, несмотря на отсутствие запрета на хранение пневматики, действия человека, выбросившего «оружие» в урну, скорее всего, имели хулиганский умысел.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, при этом телеканал РЕН-ТВ предполагает, что ситуация была подстроена ради видео очередного пранкера.

Ранее супружеская пара пенсионеров приняла настоящее оружие за игрушечное. Оно принадлежало одному из их родственников. Тот уверял: пистолет сигнальный, его можно хранить дома. В итоге супруги получили реальный срок за незаконное хранение оружия.

Происшествия,Автодор,МВД,
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