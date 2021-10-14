Прохожая заступилась за обманутого пассажирками таксиста. Видео

В Петербурге прохожая заступилась за таксиста, поездку с которым отказались оплатить две пассажирки. Запись инцидента размещена в Telegram -канале «Бушующий мир». На кадрах видно, как участники конфликта выясняют отношения на улице, снимая при этом друга на видео.

Женщины утверждали, что все оплатили. Однако факты оказались не на их стороне: в интернет-сервисе была зарегистрирована оплата наличными, именно это и пытался доказать водитель. Но тут в диалог вмешалась проходившая мимо петербурженка. Она вступилась за таксиста.