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Пермского стрелка судили в больнице

Елена Прошина
57 минут назад

Дзержинский районный суд Перми провел выездное заседание в больнице и арестовал на два месяца 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете города. Как сообщает РИА Новости, ходатайство следователей о мере пресечения судья рассмотрел в актовом зале медицинского учреждения.

Пермского стрелка судили в больнице
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На заседание стрелка привезли в инвалидной коляске. Суд удовлетворил прошение следствия и назначил Бекмансурову арест до 13 декабря.

Напомним, что утром 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате шесть человек погибли, еще 47 пострадали.

При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен сотрудником ДПС. Молодому человеку пришлось пережить ампутацию ноги, некоторое время он провел в коме.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», а 14 октября предъявил ему обвинение. Бекмансуров свою вину признал. Сейчас пермскому стрелку грозит пожизненный срок.

Происшествия,Тимур Бекмансуров,ГИБДД,СКР,
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