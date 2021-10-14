Пермского стрелка судили в больнице

Дзержинский районный суд Перми провел выездное заседание в больнице и арестовал на два месяца 18-летнего студента Тимура Бекмансурова, устроившего стрельбу в университете города. Как сообщает РИА Новости, ходатайство следователей о мере пресечения судья рассмотрел в актовом зале медицинского учреждения.

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На заседание стрелка привезли в инвалидной коляске. Суд удовлетворил прошение следствия и назначил Бекмансурову арест до 13 декабря.

Напомним, что утром 20 сентября Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете. В результате шесть человек погибли, еще 47 пострадали.

При задержании стрелок оказал сопротивление и был ранен сотрудником ДПС. Молодому человеку пришлось пережить ампутацию ноги, некоторое время он провел в коме.