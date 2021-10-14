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Столкновение иномарки с полицейской машиной в Омске попало на видео

Александр Кузьмин
10 минут назад

В Омске иномарка столкнулась с полицейской машиной на перекрестке. Произошедший у торгового центра «Фестиваль» 13 октября инцидент был зафиксирован на камеру видеорегистратора другого участника дорожного движения. Запись публикует Telegram-канал MDK Private.

Патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом пересекал перекресток. Вероятней всего, водитель одной из машин не заметил правоохранителей и на полной скорости врезался в спецавтомобиль. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

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