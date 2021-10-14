Основатель «Бутырки» Ждамиров госпитализирован в Москве

Солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров экстренно доставлен в больницу в Москве. Сообщает Telegram-канал «112».
У шансонье диагностировали инфаркт. Сейчас он в реанимации. Врачи провели Ждамирову коронографию, чтобы определить, в каком состоянии находятся сосуды.
Владимир Ждамиров известен в первую очередь как фронтмен группы «Бутырка». Однако с 2013 года состав группы изменился и артист занялся сольным творчеством.
На профессиональном уровне музыкант занялся творчеством в 1997 году, после знакомства с Олегом Симоновым, недавно вышедшим из тюрьмы. За годы заключения он собрал песенный материал, а у Ждамирова были необходимые для сценической работы голос и фактура.
Ранее артиста Александра Серова госпитализировали с коронавирусом.
Сообщается, что он находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. У него развилась дыхательная недостаточность ll степени, при которой любая физическая активность вызывает одышку.
Осложняет ситуацию сахарный диабет артиста, который на фоне гормональной терапии перешел в состояние декомпенсации. Из-за этого появляется риск развития сердечно-сосудистых осложнений.
Ранее дочь Серова Мишель, заявила, что семья уверена в скором выздоровлении артиста.
«Он в надежных руках, под бдительным контролем, проходит интенсивное лечение! Мы все уверены, что совсем скоро папа поправится, и настроены только на позитивные новости!» — пост с такой подписью опубликовала девушка на своей странице в Instagram.