Основатель «Бутырки» Ждамиров госпитализирован в Москве

Солист группы «Бутырка» Владимир Ждамиров экстренно доставлен в больницу в Москве. Сообщает Telegram-канал «112».

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У шансонье диагностировали инфаркт. Сейчас он в реанимации. Врачи провели Ждамирову коронографию, чтобы определить, в каком состоянии находятся сосуды.

Владимир Ждамиров известен в первую очередь как фронтмен группы «Бутырка». Однако с 2013 года состав группы изменился и артист занялся сольным творчеством.

На профессиональном уровне музыкант занялся творчеством в 1997 году, после знакомства с Олегом Симоновым, недавно вышедшим из тюрьмы. За годы заключения он собрал песенный материал, а у Ждамирова были необходимые для сценической работы голос и фактура.

Ранее артиста Александра Серова госпитализировали с коронавирусом.

Сообщается, что он находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое. У него развилась дыхательная недостаточность ll степени, при которой любая физическая активность вызывает одышку.

Осложняет ситуацию сахарный диабет артиста, который на фоне гормональной терапии перешел в состояние декомпенсации. Из-за этого появляется риск развития сердечно-сосудистых осложнений.

Ранее дочь Серова Мишель, заявила, что семья уверена в скором выздоровлении артиста.