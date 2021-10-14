Едкая дымка окутала Екатеринбург. Видео

Едкая дымка окутала Екатеринбург этим утром из-за торфяных пожаров. Видимость в городе снизилась почти до нуля. Видео происходящего публикует Telegram-канал «360».

Судя по кадрам, сильный смог буквально обволакивает все вокруг. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что концентрация вредных веществ в воздухе в Екатеринбурге выше нормы. Специалисты обнаружили превышение концентрации в воздухе окиси углерода и мелкодисперсной пыли более чем в два раза.