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Едкая дымка окутала Екатеринбург. Видео

Александр Кузьмин
46 минут назад

Едкая дымка окутала Екатеринбург этим утром из-за торфяных пожаров. Видимость в городе снизилась почти до нуля. Видео происходящего публикует Telegram-канал «360».

Судя по кадрам, сильный смог буквально обволакивает все вокруг. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщает, что концентрация вредных веществ в воздухе в Екатеринбурге выше нормы. Специалисты обнаружили превышение концентрации в воздухе окиси углерода и мелкодисперсной пыли более чем в два раза.

Во избежание аварий перекрыто движение по части Екатеринбургской кольцевой дороги. Некоторые школы и детские сады перешли на удаленный режим работы.

Происшествия,Пожары,Видео,Роспотребнадзор,
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