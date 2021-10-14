СК вызвал на допрос первого в стране адвоката-трансгендера

Первого российского адвоката-трансгендера Марию Баст вызвали на допрос в Следственный комитет России. Житель Подмосковья обвинил россиянку в нападении с ножом, сообщил Telegram-канал Mash.

Фото: Mash Mash

На кадрах с места конфликта видно, как неизвестные бросают камни в дом, в котором живет правозащитница. Сама Баст рассказала, что ни на кого не нападала. «Представляете, женщина нападает на гопников, пьяниц, которые угрожают убить», — заявила адвокат, намекая на абсурдность ситуации.

Источник сообщил, что ранее у Баст произошел конфликт с компанией, которая громко слушала музыку под ее окнами. Недовольная шумом женщина вызвала полицию, однако, когда правоохранители уехали, группа людей начала бросаться камнями. После этого завязалась потасовка. Сейчас один из участников конфликта утверждает, что правозащитница ударила его колюще-режущим предметом.