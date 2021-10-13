Стрелявший возле школы в Москве подросток оказался гражданином США

Стрелявший из страйкбольного ружья на Ленинском проспекте в Москве рядом со школой 1260 подросток является гражданином США. Он родился в Техасе. Об этом сообщил URA.ru.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что отцом 15-летнего подростка оказался начальник управления стратегического правления нефтяной компании «Лукойл» Егор Соболев. По словам мужчины, его сын, Александр, увлекается страйкболом и шел просто потренироваться.

На данный момент подросток учится в девятом классе в одной из школ в Москве. При обыске дома оперативники нашли у него 8 пистолетов — 2 электрических и 6 спринговых.