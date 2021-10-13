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Стрелявший возле школы в Москве подросток оказался гражданином США

Елена Прошина
1 час назад

Стрелявший из страйкбольного ружья на Ленинском проспекте в Москве рядом со школой 1260 подросток является гражданином США. Он родился в Техасе. Об этом сообщил URA.ru.

Ранее Telegram-канал «112» писал, что отцом 15-летнего подростка оказался начальник управления стратегического правления нефтяной компании «Лукойл» Егор Соболев. По словам мужчины, его сын, Александр, увлекается страйкболом и шел просто потренироваться.

Подросток устроил стрельбу возле школы в Москве

На данный момент подросток учится в девятом классе в одной из школ в Москве. При обыске дома оперативники нашли у него 8 пистолетов — 2 электрических и 6 спринговых.

Как сообщает «Московский комсомолец», подросток пришел в школу не с целью расстрела детей, а чтобы испытать ружье. Он проник на территорию заброшенной больницы, перелез через забор на участок рядом с образовательным учреждением и несколько раз выстрелил из пневматического карабина по пластмассовым тарелкам. В итоге звуки стрельбы вызвали переполох в двух соседних школах. Ученикам временно запретили покидать территорию учебного заведения, а некоторые кабинеты и вовсе забаррикадировали.

Происшествия,Видео,Егор Соболев,Лукойл,РИА Ura.ru,
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