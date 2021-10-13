Стрелявший у школы в Москве подросток оказался сыном топ-менеджера «Лукойла»

Подросток, которой устроил стрельбу из страйкбольного ружья на Ленинском проспекте в Москве рядом со школой 1260, оказался сыном топ-менеджера «Лукойла», сообщает Телеграм-канал «112».
Как сообщает канал, отец подростка Егор Соболев работает начальником управления стратегического правления «Лукойла». По словам мужчины, сын увлекается страйкболом и просто пошел в лес пострелять.
В свою очередь «Московский комсомолец» пишет, что Александр собирался пострелять по тарелке из страйкбольного оружия. Он делал это и раньше, но в этот раз стрелял ближе к школе, и это вызвало переполох. По данным издания, подросток учится в девятом классе столичной школы со специализацией «инженерия-технология». Там его характеризуют как среднего ученика, в табеле у него преобладают оценки «3» и «4». Ранее у него не замечалось ни агрессии, ни проблем с поведением. Вместе с тем, подросток пережил тяжелый развод родителей. в прошлом это провоцировало его на резкие поступки.
По данным Телеграм-канала «112», дома у подростка обнаружили два электрических и шесть спринговых пистолетов.
Ранее сообщалось, что подросток в камуфляжной форме устроил стрельбу из страйкбольного ружья на Ленинском проспекте в Москве рядом со школой 1260. В столице был введен план «Сирена». Учебное заведение оцепили. Было принято решение не выпускать школьников из здания. Подросток был задержан. В результате стрельбы никто не пострадал.