Стрелявший у школы в Москве подросток оказался сыном топ-менеджера «Лукойла»

В свою очередь «Московский комсомолец» пишет, что Александр собирался пострелять по тарелке из страйкбольного оружия. Он делал это и раньше, но в этот раз стрелял ближе к школе, и это вызвало переполох. По данным издания, подросток учится в девятом классе столичной школы со специализацией «инженерия-технология». Там его характеризуют как среднего ученика, в табеле у него преобладают оценки «3» и «4». Ранее у него не замечалось ни агрессии, ни проблем с поведением. Вместе с тем, подросток пережил тяжелый развод родителей. в прошлом это провоцировало его на резкие поступки.