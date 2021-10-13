Соседка задержанного в Москве подростка рассказала про стрельбу у школы. Видео

Соседка Александра Соболева, открывшего в среду стрельбу рядом с московскими школами 1260 и 1265, рассказала Ruptly, что происходило на территории образовательных учреждений.

Женщина сообщила, что услышала выстрелы, но не придала этому значения. Позже няня пошла в школу за дочкой женщины, но ее не пустили в школу, объяснив это "учениями".

Однако родители школьников заметили, что рядом с образовательными учреждениями ездят машины Росгвардии.

"Начались слухи какие-то, мы сидели все в чатах и не понимали, что происходит. Потом приходил спецназ, показывал фотографию [стрелка]," - рассказала женщина.

Она добавила, что сотрудники полиции и Росгвардии "быстро сработали". Женщина также отметила, что все "быстро закончилось".

Сотрудники правоохранительных органов оцепили образовательные учреждения 1260 и 1265 в среду днем после сообщения о выстрелах на Ленинском проспекте.

Позже пресс-служба ГУ МВД России по Москве сообщила, что подросток произвел несколько выстрелов по заброшенному зданию, а не на территории школы и не в ее сторону.

Подозреваемого задержали у его дома. Им оказался несовершеннолетний Александр Соболев.