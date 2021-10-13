Статус Собчак в деле о смертельном ДТП может измениться

Статус Ксении Собчак по делу о смертельном ДТП в Сочи может измениться, если водитель Mercedes Олег Цой заявит, что пассажирка заставила его пойти на обгон по встречной полосе. Об этом заявил адвокат АБ «Правовой статус» Алексей Иванов.

«Наемный водитель мог выполнять особые указания пассажира. А значит, быть подневольным в этой ситуации. Его могли заставить пойти на нарушение правил дорожного движения. А это уже совсем другой коленкор. Поэтому тот, кто сейчас является лишь свидетелем, может с легкостью стать соучастником в уголовном деле», - сказал Иванов «Комсомольской правде».

По словам адвоката, расследование уголовного дела о ДТП – одно из самых сложных для правоохранителей. У них не должно быть сомнений в том, кто находился за рулем, а также в том, что решение о нарушении правил дорожного движения было принято добровольно. Сейчас многое зависит от показаний, которые даст Олег Цой, отметил Иванов.

Ранее адвокат Анатолий Кучерена опроверг слухи о том, что он будет защищать водителя Олега Цоя по делу о ДТП в Сочи.