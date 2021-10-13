Отец подростка, который устроил стрельбу из страйкбольного ружья возле школы в Москве, оказался начальником стратегического правления «Лукойла» Егором Соболевым, пишет Telegram-канал «112». Он рассказал журналистам, что ребёнок увлекается страйкболом и просто хотел пострелять в лесу.

Отец не увидел проблемы в произошедшем.

Парень хотел пострелять по тарелочкам. Ну, немножко увлёкся, с кем не бывает, — сказал мужчина Telegram-каналу «МК: срочные новости».

Недавно он развёлся с женой. По информации СМИ, сын тяжело переживал расставание родителей.

При этом мать школьника отказалась комментировать произошедшее, предложив журналистам Readovka спросить о том, почему её сын ходит с оружием, у него самого.

Дома у мальчика силовики нашли два электрических и шесть спринговых пистолетов.

О стрельбе в московской школе стало известно днём 13 октября. Очевидцы рассказали, что силовики оцепили образовательное учреждение и час не выпускали детей из здания.

Как сообщили свидетели ЧП, парень с автоматом долгое время стоял рядом с учебным заведением, после несколько раз выстрелил в воздух и скрылся. После сообщений о стрелке, учителя и школьники учебного заведения забаррикадировались в кабинетах. Позже стало известно, что здание школы оцепили, приехал ОМОН. Как сообщают ученики, силовики проверяли некоторые классы.

Позже молодого человека, устроившего стрельбу рядом с московской школой задержали сотрудники правоохранительных органов. Сообщается, что парню 17 лет.