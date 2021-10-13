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Появилось видео с церемонии прощания с погибшим в Большом театре артистом

Александр Кузьмин
1 час назад

Прощание с актером Евгением Кулешом прошло в атриуме вспомогательного корпуса Большого театра в среду. Церемонию посетили родные, друзья и коллеги артиста.

Мероприятие прошло в закрытом режиме. К зданию театра близкие и поклонники актера несли цветы. После траурной церемонии в последний путь Евгения Кулеша проводили аплодисментами.

Артист будет похоронен в Клинском районе Московской области на кладбище Решетниково.

По мнению коллег артиста, причиной инцидента послужил износ технического оборудования и проблемы с техникой безопасности.

"Давно уже пора сделать какие-то выводы для всех руководителей театров и самих работников, чтобы обезопасить себя, чтобы не повторялось подобное. Нам нужен абсолютно новый подход к работе на сцене, чтобы такого больше не происходило. Очень много травматизма на сцене, очень много травматизма за сценой. Такого больше не должно быть", - рассказал коллега артиста Кирилл Лебедев.

Евгений Кулеш погиб в субботу, 9 октября, во время оперы "Садко". Во время спуска массивной декорации в виде дома, артист начал отодвигать стоявший на сцене трон. Однако Евгений, вместо того, чтобы сделать шаг вперед, остановился под двухтонной конструкции, которая опустилась на него.

Происшествия,Видео,Кирилл Лебедев,
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