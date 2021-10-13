Появилось видео с церемонии прощания с погибшим в Большом театре артистом

"Давно уже пора сделать какие-то выводы для всех руководителей театров и самих работников, чтобы обезопасить себя, чтобы не повторялось подобное. Нам нужен абсолютно новый подход к работе на сцене, чтобы такого больше не происходило. Очень много травматизма на сцене, очень много травматизма за сценой. Такого больше не должно быть", - рассказал коллега артиста Кирилл Лебедев.