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Момент крушения самолета L-410 в Татарстане попал на видео

Александр Кузьмин
28 минут назад

Момент крушения самолета L-410 в Татарстане показали на видео. Его публикует Telegram-канал SHOT.

На кадрах видно, что воздушное судно стремительно снижается, а за несколько секунд до соприкосновения с землей переворачивается. После падения самолет не загорается.

О том что легкомоторный самолет L-410, на борту которого были 20 парашютистов и два члена экипажа, пропал с радаров стало известно в воскресенье, 10 октября. В результате крушения погибли 16 человек, том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Происшествия,Видео,Александр Зыков,Михаил Беляев,
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