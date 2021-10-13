Вдову Солженицына госпитализировали в Москве

Вдову Александра Солженицына госпитализировали в Москве – женщине провели срочную операцию на сердце. Как сообщает Telegram-канал Mash, 82-летняя Наталья почувствовала себя плохо 10 октября.

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Летом вдове известного писателя провели операцию по чистке сосудов. Процесс восстановления для Натальи проходил тяжело и женщина регулярно жаловалась на боль в груди и одышку.

10 октября Наталья вызвала скорую помощь с жалобами на сильное сердцебиение. Пульс пожилой женщины достигал 150 ударов в минуту, что является аномальным в таком возрасте. Для нормализации сердечного ритма Наталью Солженицыну экстренно госпитализировали и прооперировали. Операция прошла без осложнений.

Напомним, что сам Александр Солженицын умер в 2008 году в московском Троице-Лыково, где жил после возвращения в Россию. Писатель известен в первую очередь благодаря своим сочинениям «Архипелаг ГУЛАГ», «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича», «Раковый корпус» и другим. Участник Великой отечественной войны. Лауреат Нобелевской премии по литературе.