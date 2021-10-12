Установлена личность угрожавшего полицейскому в Москве

Установлена личность мужчины, угрожавшего полицейскому пистолетом в отделении МВД Преображенского района Москвы.

Фото: ТАСС ТАСС

Как сообщает телеграм-канал 112, это 50-летний житель района Константин Бабаркин. В момент нападения на отделение полиции он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, Бабаркин угрожал полицейскому пистолетом Макарова. По его словам, он купил оружие 15 лет назад.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный пришел в отделение МВД и направил пистолет на полицейского. Правоохранителям удалось вовремя обезоружить и задержать нападавшего.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.