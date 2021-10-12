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Раскрыта личность угрожавшего полицейскому пистолетом в Москве

Вероника Полынина
1 час назад

Установлена личность мужчины, угрожавшего полицейскому пистолетом в отделении МВД Преображенского района Москвы.

Установлена личность угрожавшего полицейскому в Москве
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает телеграм-канал 112, это 50-летний житель района Константин Бабаркин. В момент нападения на отделение полиции он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной информации, Бабаркин угрожал полицейскому пистолетом Макарова. По его словам, он купил оружие 15 лет назад.

Москвич направил пистолет на полицейского в отделении МВД

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестный пришел в отделение МВД и направил пистолет на полицейского. Правоохранителям удалось вовремя обезоружить и задержать нападавшего.

По факту происшествия Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Задержанный доставлен в СК на допрос.

Происшествия,СКР,МВД,
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