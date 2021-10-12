Телеведущая Ксения Собчак рассказала о допросе, который состоялся по поводу смертельного ДТП в Сочи, в которое попала журналистка. Согласно её публикации в Telegram-канале «Кровавая Барыня», оно представляло собой «почти три часа вопросов», которые не имеют отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.

«И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают», – написала Собчак.

Журналистка отметила, что находится на связи с пострадавшими.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Собчак на допросе рассказала, что общалась по Zoom и во время аварии не смотрела на дорогу. Водителя ехать быстрее она не просила. При этом с места аварии она уехала лишь после того, как убедилась, что потерпевшим вызвали «скорую помощь».