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«Три часа вопросов»: Собчак рассказала о допросе по поводу смертельного ДТП

Елена Прошина
28 минут назад

Телеведущая Ксения Собчак рассказала о допросе, который состоялся по поводу смертельного ДТП в Сочи, в которое попала журналистка. Согласно её публикации в Telegram-канале «Кровавая Барыня», оно представляло собой «почти три часа вопросов», которые не имеют отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.

«И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают», – написала Собчак.

Журналистка отметила, что находится на связи с пострадавшими.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Собчак на допросе рассказала, что общалась по Zoom и во время аварии не смотрела на дорогу. Водителя ехать быстрее она не просила. При этом с места аварии она уехала лишь после того, как убедилась, что потерпевшим вызвали «скорую помощь».

Стал известен статус Собчак в деле о ДТП в Сочи

Напомним, что вечером 9 октября автомобиль, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате одна из пассажиров автомобиля погибла на месте, а вторая оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Сама же Собчак провела несколько минут без сознания, после чего пришла в себя и вызвала такси.

Происшествия,Видео,Ксения Собчак,
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