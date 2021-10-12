Телеведущая Ксения Собчак рассказала о допросе, который состоялся по поводу смертельного ДТП в Сочи, в которое попала журналистка. Согласно её публикации в Telegram-канале «Кровавая Барыня», оно представляло собой «почти три часа вопросов», которые не имеют отношения к тому, о чем обычно спрашивают свидетелей.
«И видео снятое сотрудниками из внутреннего двора для журналистов. Я понимаю, для чего это делается и на что рассчитывают», – написала Собчак.
Журналистка отметила, что находится на связи с пострадавшими.
Как сообщает Telegram-канал Shot, Собчак на допросе рассказала, что общалась по Zoom и во время аварии не смотрела на дорогу. Водителя ехать быстрее она не просила. При этом с места аварии она уехала лишь после того, как убедилась, что потерпевшим вызвали «скорую помощь».
Напомним, что вечером 9 октября автомобиль, в котором ехала Собчак, выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате одна из пассажиров автомобиля погибла на месте, а вторая оказалась в больнице в тяжелом состоянии. Сама же Собчак провела несколько минут без сознания, после чего пришла в себя и вызвала такси.