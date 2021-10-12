Руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в МГИК Денис Кирис дал свою оценку инциденту в Большом театре, где декорация насмерть придавила артиста Евгения Кулеша. Как отметил Кирис в беседе с NEWS.ru, трагедия неслучайна, ведь в прошлом похожее уже происходило на сцене Большого театра.

Эксперт отметил, что травмы и гибель людей на съемках и во время театральных спектаклей происходят нередко, и добавил, что техника безопасности на сцене «написана кровью погибших людей».

«Соблюдалась ли техника безопасности в данном случае? На мой взгляд, нет, если погиб человек. Молодой 38-летний мужчина поехал на работу в театр и живым не вернулся. Вопиюще! Конечно, проще всего сейчас обвинить погибшего, который не может ничего сказать в своё оправдание, — заявил эксперт.

Кирис подчеркнул, что на месте актера мог оказаться любой другой сотрудник театра, который «пошел не в ту сторону». Специалист пояснил, что за безопасность в театре отвечают режиссер-постановщик и его помощники, инженер по охране труда, заведующий постановочной частью – в их обязанности входит «просчитывать все возможные риски».

«Если опускается огромная многотонная декорация, значит, сцена в данный момент должна быть пуста. Как это происходит в некоторых других театрах? Декорации меняют при опущенном занавесе и пустой сцене, а для зрителей на это время включают музыку», – отметил глава профсоюза.

Сам инцидент Кирис не считает произошедшее несчастным случаем – по его мнению, это проявление «разгильдяйства и пофигизма».

«По чьей вине была допущена трагедия, надеюсь, разберутся следователи. Но я категорически не согласен с тем, когда виноватым сразу делают «невнимательного» погибшего артиста. Это, я считаю, предвзятое мнение», – заявил эксперт.

Денис Кирис напомнил, что несколько лет назад в Большом театре происходила аналогичная ситуация – тогда на Новой сцене погиб скрипач Викто Седов. Музыкант не заметил оркестровой ямы и упал в нее с большой высоты.

Напомним, что 38-летний Евгений Кулеш погиб вечером 9 октября на сцене Большого театра во время оперы «Садко». По сообщениям очевидцев, актер не успел отойти, когда постановщики спускали декорации. Пострадавший скончался еще до приезда врачей.