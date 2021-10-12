Руководитель независимого профсоюза актеров театра и кино, преподаватель предмета «Охрана труда» в МГИК Денис Кирис дал свою оценку инциденту в Большом театре, где декорация насмерть придавила артиста Евгения Кулеша. Как отметил Кирис в беседе с NEWS.ru, трагедия неслучайна, ведь в прошлом похожее уже происходило на сцене Большого театра.
Эксперт отметил, что травмы и гибель людей на съемках и во время театральных спектаклей происходят нередко, и добавил, что техника безопасности на сцене «написана кровью погибших людей».
«Соблюдалась ли техника безопасности в данном случае? На мой взгляд, нет, если погиб человек. Молодой 38-летний мужчина поехал на работу в театр и живым не вернулся. Вопиюще! Конечно, проще всего сейчас обвинить погибшего, который не может ничего сказать в своё оправдание, — заявил эксперт.
Кирис подчеркнул, что на месте актера мог оказаться любой другой сотрудник театра, который «пошел не в ту сторону». Специалист пояснил, что за безопасность в театре отвечают режиссер-постановщик и его помощники, инженер по охране труда, заведующий постановочной частью – в их обязанности входит «просчитывать все возможные риски».
«Если опускается огромная многотонная декорация, значит, сцена в данный момент должна быть пуста. Как это происходит в некоторых других театрах? Декорации меняют при опущенном занавесе и пустой сцене, а для зрителей на это время включают музыку», – отметил глава профсоюза.
Сам инцидент Кирис не считает произошедшее несчастным случаем – по его мнению, это проявление «разгильдяйства и пофигизма».
«По чьей вине была допущена трагедия, надеюсь, разберутся следователи. Но я категорически не согласен с тем, когда виноватым сразу делают «невнимательного» погибшего артиста. Это, я считаю, предвзятое мнение», – заявил эксперт.
Денис Кирис напомнил, что несколько лет назад в Большом театре происходила аналогичная ситуация – тогда на Новой сцене погиб скрипач Викто Седов. Музыкант не заметил оркестровой ямы и упал в нее с большой высоты.
Напомним, что 38-летний Евгений Кулеш погиб вечером 9 октября на сцене Большого театра во время оперы «Садко». По сообщениям очевидцев, актер не успел отойти, когда постановщики спускали декорации. Пострадавший скончался еще до приезда врачей.
Сейчас прокуратура Москвы проводит проверку по факту смерти артиста. Кирис призвал правоохранительные органы провести тщательное расследование, иначе подобный случай может повториться.