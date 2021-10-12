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Собчак может смягчить наказание виновнику смертельного ДТП в Сочи

Елена Прошина
31 минуту назад

Журналистка Ксения Собчак может спасти от наказания водителя, который устроил смертельное ДТП в Сочи. Такое заявление сделал звездный адвокат Андрей Алешкин в разговоре с «КП». Как пояснил юрист, получив травмы телеведущая может перейти в статус потерпевшей и просить о минимально возможном сроке для мужчины.

Напомним, что после ДТП Собчак вызвала такси и добралась до аэропорта, откуда улетела в Москву. Только на следующий день она обратилась к врачам и обнаружила сотрясение мозга, ушибы мягких тканей головы и грудной клетки, а также травму копчика.

Собчак объяснила побег с места смертельного ДТП

Как отметил Алешкин, на первый взгляд, наличие травм у журналистки может усугубить ситуацию для водителя, однако судиться из-за компенсации с мужчиной Собчак не будет. Таким образом, статус потерпевшей может сыграть для других целей. Адвокат напомнил, что по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова семья пострадавшего до последнего выступала против смягчения приговора актеру.

«А Собчак может занять другую позицию и просить о минимально возможном сроке. Получив формальную компенсацию, Ксения в соответствии со статьей 61 УК РФ может просить о снижении наказания, так как возмещение вреда является существенным основанием для этого. Таким образом, смягчающих обстоятельств для обвиняемого будет больше. С моей точки зрения, это разумная и вполне реализуемая линия защиты», – пояснил Алешкин.

Напомним, что вечером 9 октября Mercedes-Maybach с телеведущей выехал на встречную полосу шоссе в Сочи и протаранил Volkswagen, одна из пассажирок которого погибла на месте, а вторая попала в больницу в тяжелом состоянии. Сама же Собчак, по ее словам, лишь на некоторое время потеряла сознание – после этого она вызвала такси и уехала в аэропорт, где села на самолет до Москвы.

В результате водитель элитной иномарки признал свою вину в инциденте, против него возбудили уголовное дело.

Происшествия,Видео,Андрей Алешкин,Михаил Ефремов,Ксения Собчак,
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