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В Москве погиб выпрыгнувший из окна подсудимый

Елена Прошина
51 минуту назад

В Москве из здания ГСУ ГУ МВД, который расположен на улице Новослободской, выпрыгнул фигурант уголовного дела Валерий Кулиш. Об сообщает РЕН ТВ.

Из окна здания МВД в Москве выпал подсудимый
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мужчина проходил по статье о мошенничестве (ст. 159, ч. 4) и временно находился под домашним арестом.

В коридоре здания главка он ожидал начала очной ставки, а затем спрыгнул с четвертого этажа с целью побега.

13 октября по его делу должно было пройти еще одно заседание в суде.

Мужчина был госпитализирован, однако от полученных травм он умер в больнице.

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