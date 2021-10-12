Владелица BMW ключом поцарапала «Теслу» на стоянке в Москве: видео

В Москве владелица BMW поцарапала на стоянке автомобиль «Тесла». Об этом сообщает Telegram-канал BAZA, в распоряжении которого оказались кадры инцидента.
По всей вероятности, женщина была недовольна тем, как водитель электромобиля припарковал свое транспортное средство. При помощи ключа она поцарапала чужую машину, а затем покинула зону парковки.
Однако дама не учла того, что ее поступок зафиксировала камера электрокара. По данным, канала, владелец испорченной «Теслы» уже обратился в полицию с заявлением.