Полицейский спас упавшую в реку девочку в Пскове и попал на видео

«Я снял с себя одежду форменного обмундирования, напарник остался все охранять. Спустился с этого бордюра, вниз, в реку и нырнул, поплыл к девочке, чтобы спасти её. Заплыв за опоры, я увидел девочку, которая пытается схватиться руками за бетонное ограждение. Она то опускалась, то поднималась из воды, я подплыл к ней, взял ее и мы поплыли с ней к бетонному ограждению, чтобы немножко перевести дух. Переведя дух, мы с ней так и перебирались по этому бетонному ограждению. Дальше поплыли вместе», – поделился подробностями спасения ребенка правоохранитель.