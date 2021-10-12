Полицейский спас упавшую в реку девочку в Пскове и попал на видео

В Пскове сотрудник ППС спас девочку, упавшую с моста в реку Великую. Видео спасения подростка публикует Управление МВД России по Псковской области. На кадрах видно, как двое мужчин, находясь в реке, помогают выбраться девочке на берег. Событие произошло 10 октября.
По словам старшего сержанта Дениса Кузьмина, полицейского взвода 1 отдельного батальона ППС УМВД России по городу Пскову, он с напарником незамедлительно прибыл на место происшествия. Полицейский спросил у очевидцев, где находится тонущий человек. Девочка была за первой опорой моста.
«Я снял с себя одежду форменного обмундирования, напарник остался все охранять. Спустился с этого бордюра, вниз, в реку и нырнул, поплыл к девочке, чтобы спасти её. Заплыв за опоры, я увидел девочку, которая пытается схватиться руками за бетонное ограждение. Она то опускалась, то поднималась из воды, я подплыл к ней, взял ее и мы поплыли с ней к бетонному ограждению, чтобы немножко перевести дух. Переведя дух, мы с ней так и перебирались по этому бетонному ограждению. Дальше поплыли вместе», – поделился подробностями спасения ребенка правоохранитель.
Спустя некоторое время нахождения в холодной воде сотрудник полиции почувствовал, что у него отказывает нога.
«Здесь на помощь мне подплыл прохожий, не знаю, как его зовут, к сожалению. Я очень благодарен ему за это. И вместе мы вытащили девочку сюда на берег», – сообщил Кузьмин. Подростка передали медикам скорой помощи. Сейчас ее жизнь и здоровье вне опасности.
На вопрос одного из очевидцев, чувствует ли себя полицейский героем, Дениса ответил отрицательно.
«Нет, я просто выполнял свой долг!» – заявил страж Кузьмин.