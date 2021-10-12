Эксперты оценили шансы Собчак попасть за решетку из-за смертельного ДТП

Картина аварии в Сочи с участием Ксении Собчак была типичной. Случаются такого типа ДТП и с VIP-чиновниками, когда автомобиль той же администрации остается на месте, водитель дает показания полицейским, а пассажира забирает и увозит с места ДТП другая машина. При этом для самих высоких лиц никакие правовые последствия ситуации, как правило, не наступают.
Грозит ли Ксении Собчак положение Михаила Ефремова, изданию «Свободная Пресса» рассказали член КС «Федерации автовладельцев России» Виктор Клепиков и Юрист Дмитрий Аграновский.
Комментируя аварию с Собчак и возможные последствия для самой журналистки, Виктор Клепиков отметил, что сначала выясняют детали самого ДТП. Составляется схема, выявляют виновного, чтобы были документы для страховщиков. Далее собирают медицинскую документацию. Как правило, в авариях с погибшими фиксируется и ущерб здоровью других участников. А свидетелей, если в них есть потребность, вызывают для дачи показаний на этапе следствия либо в суд, пояснил Клепиков.
При этом он уточнил, что если Собчак сама спровоцировала аварию, подгоняя водителя, чтобы он быстрее доставил ее в аэропорт, все равно ответственность будет лежать на нем.
«Ущерб возмещать, если что произошло, придется водителю. И поэтому именно он обязан волноваться о соблюдении ПДД, а не пассажир. Закон в этом смысле одинаков для каждого гражданина», - добавил Клепиков.
В свою очередь, адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский тоже убежден, что правовые последствия для Ксении Собчак из-за этой ситуации не наступят. Также эксперт высказал мнение, может ли телеведущую ожидать участь Михаила Ефремова, то есть реальный тюремный срок.
«С правовой точки зрения, если не будет выявлено, что Собчак была за рулем, ей ничего не предъявишь. Ефремов сам был за рулем, находился под влиянием спиртных напитков, на мой взгляд, совершенно неправильно вел себя в суде. Именно поэтому ему дали такой срок, хотя он мог получить намного меньше. У Собчак такие проблемы отсутствуют», - заключил юрист.