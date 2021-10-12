Эксперты оценили шансы Собчак попасть за решетку из-за смертельного ДТП

Картина аварии в Сочи с участием Ксении Собчак была типичной. Случаются такого типа ДТП и с VIP-чиновниками, когда автомобиль той же администрации остается на месте, водитель дает показания полицейским, а пассажира забирает и увозит с места ДТП другая машина. При этом для самих высоких лиц никакие правовые последствия ситуации, как правило, не наступают.

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Комментируя аварию с Собчак и возможные последствия для самой журналистки, Виктор Клепиков отметил, что сначала выясняют детали самого ДТП. Составляется схема, выявляют виновного, чтобы были документы для страховщиков. Далее собирают медицинскую документацию. Как правило, в авариях с погибшими фиксируется и ущерб здоровью других участников. А свидетелей, если в них есть потребность, вызывают для дачи показаний на этапе следствия либо в суд, пояснил Клепиков.

При этом он уточнил, что если Собчак сама спровоцировала аварию, подгоняя водителя, чтобы он быстрее доставил ее в аэропорт, все равно ответственность будет лежать на нем.

«Ущерб возмещать, если что произошло, придется водителю. И поэтому именно он обязан волноваться о соблюдении ПДД, а не пассажир. Закон в этом смысле одинаков для каждого гражданина», - добавил Клепиков.

В свою очередь, адвокат и правозащитник Дмитрий Аграновский тоже убежден, что правовые последствия для Ксении Собчак из-за этой ситуации не наступят. Также эксперт высказал мнение, может ли телеведущую ожидать участь Михаила Ефремова, то есть реальный тюремный срок.