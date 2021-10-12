Умер экс-представитель СК Владимир Маркин

Умер бывший официальный представитель Следственного комитета РФ (СК) Владимир Маркин . В последние несколько лет генерал-майор юстиции боролся с тяжелым заболеванием, сообщили в СК РФ.

«Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича в связи с этой тяжелой, невосполнимой утратой», — добавили в ведомстве.

Владимир Маркин работал в должности начальника пресс-службы СК с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 году. В 2016 году глава государства освободил его от занимаемого поста.