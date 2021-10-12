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Умер экс-представитель СК Владимир Маркин

Анна Безрукова
11 минут назад

Умер бывший официальный представитель Следственного комитета РФ (СК) Владимир Маркин. В последние несколько лет генерал-майор юстиции боролся с тяжелым заболеванием, сообщили в СК РФ.

Умер экс-представитель СК Владимир Маркин
Фото: ТАССТАСС

«Выражаем глубокие, искренние соболезнования родным и близким Владимира Ивановича в связи с этой тяжелой, невосполнимой утратой», — добавили в ведомстве.

Причина смерти не уточняется.

Владимир Маркин работал в должности начальника пресс-службы СК с момента его выделения из состава Генпрокуратуры в 2007 году. В 2016 году глава государства освободил его от занимаемого поста.

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Происшествия,Владимир Маркин,Генпрокуратура РФ,СКР,
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