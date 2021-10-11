Очевидец ДТП с участием Ксении Собчак в Сочи Артем Аракелов заявил, что скорая приехала более чем через 25 минут, а телеведущую он на месте не видел. Об этом сообщает РИА Новости.

"Побежали туда (к автомобилю Volkswagen - ред.), водитель лежал на земле, а вторая девушка - пульс тронул, а его нет, увидели сзади в машине ещё одну женщину... Там девушка не двигалась, просто кое-как носом дышала, зажата челюсть, гематома, порвана губа была, потом минут 30 держал ее голову, пытался разжать ее челюсть до тех пор, пока скорая не приедет, ...скорая на самом деле минут через 25-30 приезжала, не раньше она приехала",- поделился Аракелов, который находился в проезжающем автобусе.

Мужчина отметил, что сразу после столкновения выбежал из автобуса и вместе с другом направился к Volkswagen. По его словам, в этот момент никого еще у автомобиля не было, а саму Собчак он тоже не видел.

"Я с другом был первый, кто подходил к машине (Volkswagen - Прим. ред.), через минут 10 -15 народ появился. Я не видел, даже не знал, что там, кто там сидит в этой машине (Mercedes- Прим. ред.), я потом уже узнал, что там оказывается, была Ксения Собчак",- уточнил Аракелов.

Mercedes-Maybach, на пассажирском сидении которого находилась телеведущая, 9 октября при обгоне выехал на встречную полосу трассы Адлер - Альпика и столкнулся с Volkswagen. Его пассажирка скончалась на месте, еще два человека были госпитализированы с травмами разной степени тяжести. Собчак, по информации части СМИ, в скором времени покинула место аварии.

На следующий день она сообщила, что во время ДТП потеряла сознание, получив сотрясение мозга и ушибы внутренних органов. В то же время в интернете появились кадры, как ведущая самостоятельно заходит в VIP-терминал сочинского аэропорта предположительно через 40 минут после происшествия, держась за голову. Видимых повреждений у нее замечено не было.