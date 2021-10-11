Шофёра майбаха, в котором ехала Ксения Собчак, отправили под домашний арест на два месяца. Об этом сообщает Mash в своем Telegram-канале.

9 октября водитель автомобиля Mercedes-Benz, идя на обгон, выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с Volkswagen, который отбросило по касательной на микроавтобус.

В результате ДТП погибла пассажирка Wolksvagen, водитель и еще одна пассажирка серьезно пострадали.