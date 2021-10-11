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У выпавшей с детьми из окна дома в Москве нашли предсмертную записку

Москва24
1 час назад

Женщина, которая выпала с двумя детьми из окна многоэтажки на севере столицы, написала предсмертную записку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Была обнаружена предсмертная записка, оставленная женщиной. В ней говорилось, что она никого не винит", – рассказал источник.

Он отметил, что, по предварительным данным правоохранителей, погибшая была психически нездорова.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после обнаружения тел женщины и двух детей под окнами жилого дома. По данным следствия, женщина взяла на руки детей и выпала вместе с ними из окна.

Тела женщины и детей нашли под окнами дома в Москве

На месте происшествия находится исполняющий обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.

Происшествия,Видео,СКР,
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