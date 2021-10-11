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Тела женщины и двух детей обнаружили под окнами дома в Москве

Москва24иещё 6
24 минуты назад

Под окнами жилого дома на севере Москвы обнаружили тела женщины и двух малолетних детей. Об этом сообщает столичная прокуратура в телеграм-канале.

Тела женщины и детей нашли под окнами дома в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тела женщины 1987 года рождения и двух малолетних детей 2018 и 2001 года рождения с телесными повреждениями характерными для падения с высоты обнаружены под окнами жилого дома на улице Левобережная", – говорится в сообщении.

Прокуратура организовала проверку. На место случившегося прибыла исполняющий обязанности Головинского межрайонного прокурора Надежда Тимошенко.

Ранее труп женщины с огнестрельными ранениями головы обнаружили в подъезде жилого дома на востоке столицы. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Происшествия,Генпрокуратура РФ,
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