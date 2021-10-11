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Москвичей продали в рабство в Дагестан по дороге в Крым

Анна Безрукова
22 минуты назад

Пару из Москвы продали в рабство в Дагестане, когда они пытались уехать автостопом в Крым, сообщает Телеграм-канал Masg Gor.

Петр Пелеханов и Ольга Лифатова хотели провести отпуск в Севастополе, а добраться решили автостопом. На трассе "Дон" их подобрал водитель автобуса и предложил подкинуть до места. Но предупредил, что по дороге нужно заехать в Ставрополь. Заодно предложил подработать на ферме, но пара отказалась.

В Дагестане отреагировали на избиение москвича в метро

На рассвете москвичи обнаружили, что их привезли в Дагестан и вместе с остальными пассажирами продали в рабство.

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