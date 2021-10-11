Пару из Москвы продали в рабство в Дагестане , когда они пытались уехать автостопом в Крым , сообщает Телеграм-канал Masg Gor .

Петр Пелеханов и Ольга Лифатова хотели провести отпуск в Севастополе, а добраться решили автостопом. На трассе "Дон" их подобрал водитель автобуса и предложил подкинуть до места. Но предупредил, что по дороге нужно заехать в Ставрополь. Заодно предложил подработать на ферме, но пара отказалась.