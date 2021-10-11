Пару из Москвы продали в рабство в Дагестане, когда они пытались уехать автостопом в Крым, сообщает Телеграм-канал Masg Gor.
Петр Пелеханов и Ольга Лифатова хотели провести отпуск в Севастополе, а добраться решили автостопом. На трассе "Дон" их подобрал водитель автобуса и предложил подкинуть до места. Но предупредил, что по дороге нужно заехать в Ставрополь. Заодно предложил подработать на ферме, но пара отказалась.
На рассвете москвичи обнаружили, что их привезли в Дагестан и вместе с остальными пассажирами продали в рабство.