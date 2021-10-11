Екатерина Тарасова, погибшая накануне в ДТП с участием Ксении Собчак, занималась растяжкой и медитацией, а также преподавала на своих курсах.
Знакомая Екатерины, Светлана рассказала изданию «Говорит Москва», что она активно занималась творчеством - любила петь, сочиняла стихи и музыку.
«Ей нравился запах цветущей липы в Академгородке Новосибирска. Она задавала правильные вопросы и оказывала помощь тем, кто находился рядом с ней... Практиковала медитации и рассказывала о свои знаниях другим. Любила танцевать и петь, она была оперной певицей по образованию. Сочиняла стихи и музыку. Возле нее было уютно и красиво. Любила путешествия, горы, море, Алтай. В эту поездку впервые была в Красной поляне».
Другой знакомый вспомнил о Екатерине как об эмоционально активном человеке и любящей матери.
Отмечается, что у Екатерины Тарасовой остались дочь и пожилая мать.
Также в СМИ появилась информация, что подруга Екатерины Тарасовой обратилась к Собчак лично, чтобы получить помощь для дочери погибшей - 6-летней Маши. Но, по словам женщины, телеведущая проигнорировала эту просьбу.
Напомним, ДТП произошло вчера, 10 октября под Сочи. Водитель Mercedes, где находилась Ксения Собчак, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В нем в результате полученных травм погибла 35-летняя пассажирка. Еще двоих человек госпитализировали. Водитель Mercedes признал свою вину. По факту случившегося возбудили уголовное дело.