«Ей нравился запах цветущей липы в Академгородке Новосибирска. Она задавала правильные вопросы и оказывала помощь тем, кто находился рядом с ней... Практиковала медитации и рассказывала о свои знаниях другим. Любила танцевать и петь, она была оперной певицей по образованию. Сочиняла стихи и музыку. Возле нее было уютно и красиво. Любила путешествия, горы, море, Алтай. В эту поездку впервые была в Красной поляне».