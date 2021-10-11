В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+7° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.99EUR 83.12BRENT 83.72
Войти в почту

Россиянин опоздал на разбившийся самолет и остался жив

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад

Житель Башкирии Александр Цывинский опоздал на самолет L-410 с парашютистами, разбившийся в Татарстане 10 октября, благодаря чему остался жив, сообщает UFA1.

Россиянин опоздал на разбившийся самолет и остался жив
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мужчина рассказал, что не смог попасть на рейс, потому что его отвлек телефонный разговор. Однако в самолете летел его брат, который погиб при крушении.

«Произошла путаница в списках, я записался, но опоздал на взлет. Константин полетел. Он умер. Не знаю, чем можно помочь. То плохое, что могло случиться, уже случилось. Тут уже ничем не поможешь», — рассказал россиянин.

По одной из версий, у его брата был день рождения 4 октября, а экстремальный прыжок должен был стать его подарком. Ему исполнилось 18 лет.

Утром в воскресенье, 10 октября, стало известно, что легкомоторный самолет L-410 совершил жесткую посадку в Мензелинском районе Республики Татарстан. По информации МЧС, на борту было 23 человека. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командир воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.

Понедельник, 11 октября, в республике объявлен днем траура.

Происшествия,Александр Зыков,Михаил Беляев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители