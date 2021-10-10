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Дептранс: Погибшую в ДТП с элетробусом на площади Киевского вокзала женщину толкнули под колесо

Агентство «Москва»иещё 9
1 час назад

Причиной гибели женщины под колесами электробуса на площади Киевского вокзала мог стать конфликт. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Мужчина толкнул женщину под автобус в Москве
Фото: телеграм-канал “Новости Москвы”телеграм-канал “Новости Москвы”

«По предварительной версии, причиной гибели стал конфликт, в ходе которого женщину вытолкнул мужчина под заднее колесо едущего электробуса», - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ранее Агентство «Москва» сообщало, что на площади Киевского вокзала женщина погибла в результате наезда пассажирского транспорта. По данным ГИБДД, женщина упала на проезжую часть у остановки общественного транспорта.

Происшествия,МВД,АГН "Москва",
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