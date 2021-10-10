Мужчина толкнул женщину под автобус в Москве

Причиной гибели женщины под колесами электробуса на площади Киевского вокзала мог стать конфликт. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
«По предварительной версии, причиной гибели стал конфликт, в ходе которого женщину вытолкнул мужчина под заднее колесо едущего электробуса», - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина задержан сотрудниками правоохранительных органов.
Ранее Агентство «Москва» сообщало, что на площади Киевского вокзала женщина погибла в результате наезда пассажирского транспорта. По данным ГИБДД, женщина упала на проезжую часть у остановки общественного транспорта.