Директор Собчак пообещал помощь водителю-виновнику ДТП

Кирилл Суханов, директор Ксении Собчак, в беседе с изданием «Подъем» сообщил, что она готова оказать помощь семьям погибших, пострадавшему, а также водителю машины, который ее перевозил. Ему найдут хорошего адвоката.

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«Точно будем со всеми пассажирами второй машины держать связь, - сказал директор, - и будет оказана поддержка».

Суханов объяснил, что телеведущая не скрывалась с места происшествия. Он рассказал, что лично тут же связался с организаторами мероприятия, вести которое была приглашена Собчак, и они уже занялись вызовом Скорой помощи и нового такси для Ксении и ее команды.

«Организаторы вызвали скорую, - сказал Суханов, - и скорая на мой телефон уже звонила, что подъехала на место».

Как рассказывает 5 Канал, Собчак вела концерт по случаю старта продаж дома-курорта в концертном зале «Роза Холл». После окончания кооператива Ксения поехала в аэропорт. Журналисты расписали тайминг передвижения телеведущей и определили, что времени было у нее в обрез. Вылет состоялся в 22-00, в аэропорту она со спутником появилась примерно в 21-40, авария произошла около 21 часа.