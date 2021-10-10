Кабан разбил дверь в супермаркет в Петербурге и попал на видео

В субботу, 9 октября, на парковке гипермаркета «О'кей», расположенного в доме 119 по улице Савушкина, заметили дикого кабана. Лесной житель выбежал на парковку и целеустремленно побежал ко входу в супермаркет. На скорости он пытался войти во внутрь, но его остановила автоматическая дверь, которую он разбил собой. Об этом сообщает "Петербургский дневник".