Кабан разбил дверь в супермаркет в Петербурге и попал на видео

В субботу, 9 октября, на парковке гипермаркета «О'кей», расположенного в доме 119 по улице Савушкина, заметили дикого кабана. Лесной житель выбежал на парковку и целеустремленно побежал ко входу в супермаркет. На скорости он пытался войти во внутрь, но его остановила автоматическая дверь, которую он разбил собой. Об этом сообщает "Петербургский дневник".
«Девятого октября между 12 и 13 часами в «О'кее» на Савушкина, 119, кабан разбил входные двери и ретировался», – написали в группе «Приморский Онлайн. Новости нашего района. СПб» в соцсети «ВКонтакте».
Подписчики группы отметили, что, вероятно, кабан хотел успеть на скидки и акции, которые действуют в магазине. Правда, шуточные комментарии разбавили вполне серьезные, которыми петербуржцы высказали свое беспокойство.