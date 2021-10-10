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Кабан разбил дверь в супермаркет в Петербурге и попал на видео

Александр Кузьмин
34 минуты назад

В субботу, 9 октября, на парковке гипермаркета «О'кей», расположенного в доме 119 по улице Савушкина, заметили дикого кабана. Лесной житель выбежал на парковку и целеустремленно побежал ко входу в супермаркет. На скорости он пытался войти во внутрь, но его остановила автоматическая дверь, которую он разбил собой. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

«Девятого октября между 12 и 13 часами в «О'кее» на Савушкина, 119, кабан разбил входные двери и ретировался», – написали в группе «Приморский Онлайн. Новости нашего района. СПб» в соцсети «ВКонтакте».

Подписчики группы отметили, что, вероятно, кабан хотел успеть на скидки и акции, которые действуют в магазине. Правда, шуточные комментарии разбавили вполне серьезные, которыми петербуржцы высказали свое беспокойство.

Происшествия,Видео,О'Кей,
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