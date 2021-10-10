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Пилоты разбившегося в Татарстане самолета сообщали об отказе двигателя

Деловая газета "Взгляд"
17 минут назад

Пилоты самолета L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Пилоты разбившегося в Татарстане самолета сообщали об отказе двигателя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В 9.05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку», – цитирует РИА «Новости» главу региона.

Кроме того, он поручил правительству республики подготовить предложения по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим при крушении самолета.

«Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты – уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета), стоял автомобиль «Газель», крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся», – сказал глава республики.

По его словам, среди погибших есть жители Татарстана и других регионов, передает «Интерфакс».

11 октября объявлен в Татарстане днем траура.

В разбившемся в Татарстане самолете летели парашютисты-новички

В воскресенье в городе Мензелинске в Татарстане упал самолет L-410, на борту которого находились 20 парашютистоы и двое членов экипажа: 16 человек погибли, шестеро госпитализированы. Сообщалось, что самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. Он пролетел чуть больше километра, фюзеляж судна при падении разрушился. В авиационных службах уточнили, что падение самолета могло быть спровоцировано превышением числа пассажиров.

Происшествия,Рустам Минниханов,РИА Новости,Интерфакс,
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