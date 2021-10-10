Пилоты разбившегося в Татарстане самолета сообщали об отказе двигателя

«Полет, как мы видим, длился недолго. Они уходили, так как впереди были населенные пункты – уходили влево, шли на посадку. Но, видимо, высота не позволила. На этом месте, где мы стоим (на месте падения самолета), стоял автомобиль «Газель», крылом они задели, и летательный аппарат перевернулся», – сказал глава республики.