Власти Татарстана назвали вероятную причину крушения самолета L-410

Вероятной причиной крушения борта L-410 в Татарстане назван отказ одного из двигателей воздушного судна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти Татарстана.

Утром в воскресенье, 10 октября, сообщалось, что самолет L-410 с парашютистами совершил жесткую посадку в шести километрах от города Мензелинск в Республике Татарстан. По уточненной информации МЧС, на борту было 23 человека. В авиакатастрофе погибли 16 человек, в том числе и члены экипажа — командира воздушного судна (КВС) Михаил Беляев и пилот Александр Зыков.