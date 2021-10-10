Смертельное ДТП в Сочи связали с Ксенией Собчак

Массовая авария со смертельным исходом произошла на трассе в Сочи. Как информирует kubantv.ru, вечером 9 октября водитель автомобиля Mercedes-Benz, идя на обгон, выехал на встречную полосу. Произошло лобовое столкновение с Volkswagen, который отбросило по касательной на микроавтобус.
Volkswagen, его водитель и пассажиры серьезно пострадали, одна женщина скончалась, все остальные госпитализированы с тяжелыми травмами.
Телеграм-канал Майор и Генерал сообщил со ссылкой на собственные источники в Сочи, что в автомобиле-участнике смертельной аварии ехала Ксения Собчак.
«В результате аварии один человек в "фольсе" погиб, остальные госпитализированы в тяжелом состоянии. Собчак с охраной и помощниками (4 человека) пересела в другой авто и просто уехала», - пишет админ канала.
Телеканал РЕН ТВ связался с менеджером телеведущей Кириллом Сухановым, но тот не стал комментировать информацию.
Другое дорожно-транспортное происшествие произошло в московском районе Митино рядом с церковью. Об этом сегодня сообщил телеграм-канал «ДТП и ЧП Москва и Московская область». «Столкнулись два автомобиля. После аварии один из автомобилей загорелся, Пламя охватило капот и быстро начало распространяться на всю машину. К счастью, водителю оперативно помогли люди из остановившихся рядом машин и прохожие».