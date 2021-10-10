В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+12° в 
Пробки 3 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

В разбившемся в Татарстане L-410 летели парашютисты-новички

Майк Габриелян
30 минут назад

Как стало известно, на разбившемся в Татарстане самолёте L-410 было несколько парашютистов-новичков. Они должны были совершить первый в жизни прыжок и заплатили за соответствующие сертификаты.

В частности, в первый раз должен был прыгать Ильнар Гайфуллин, которому подарили на день рождения соответствующий сертификат, пишет Telegram-канал Mash.

Школьный друг Ленар Мирзоянов рассказал, что тоже прыгал с парашютом. Узнав об этом Ильнар «загорелся и решил попробовать сам». Мензелинский клуб он выбрал, потому что он хорошо известен в Татарстане и находится недалеко от его дома.

Подарочный сертификат на прыжок ему подарили на день рождения 30 сентября. Жена Ильнара поехала на аэродром вместе с мужем, хотела его поддержать. Сейчас она в больнице, о смерти супруга ей пока не сообщили.

Инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров в интервью изданию «Подъем» подтвердил, что на разбившемся в Татарстане самолёте было несколько парашютистов-новичков. Это был их первый прыжок.

«Были те, кто прыгал первый раз за деньги. По-моему, четверо», - сказал онв интервью изданию «Подъем».

Шипоров добавил, что убежден: к авиакатастрофе привел отказ техники.

Ранее выживший парашютист рассказал о крушении самолёта в Татарстане.

Авиакатастрофа произошла в Мензелинском районе Татарии. На борту L-410 находились 23 человека. Они должны были прыгать с парашютом. Погибли 16, в том числе двое пилотов.

Происшествия,Видео,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители