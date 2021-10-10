Как стало известно, на разбившемся в Татарстане самолёте L-410 было несколько парашютистов-новичков. Они должны были совершить первый в жизни прыжок и заплатили за соответствующие сертификаты.

В частности, в первый раз должен был прыгать Ильнар Гайфуллин, которому подарили на день рождения соответствующий сертификат, пишет Telegram-канал Mash.

Школьный друг Ленар Мирзоянов рассказал, что тоже прыгал с парашютом. Узнав об этом Ильнар «загорелся и решил попробовать сам». Мензелинский клуб он выбрал, потому что он хорошо известен в Татарстане и находится недалеко от его дома.

Подарочный сертификат на прыжок ему подарили на день рождения 30 сентября. Жена Ильнара поехала на аэродром вместе с мужем, хотела его поддержать. Сейчас она в больнице, о смерти супруга ей пока не сообщили.

Инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров в интервью изданию «Подъем» подтвердил, что на разбившемся в Татарстане самолёте было несколько парашютистов-новичков. Это был их первый прыжок.

«Были те, кто прыгал первый раз за деньги. По-моему, четверо», - сказал онв интервью изданию «Подъем».

Шипоров добавил, что убежден: к авиакатастрофе привел отказ техники.

Ранее выживший парашютист рассказал о крушении самолёта в Татарстане.