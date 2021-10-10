Выживший парашютист рассказал о падении самолета в Татарстане

В числе выживших в результате падения самолёта Let L-410 в Татарстане оказался 30-летний парашютист Дмитрий Дербышев. Подробности крушения он рассказал Telegram-каналу Mash.

Фото: tatar_inform/twitter.com tatar_inform/twitter.com

По его словам, воздушное судно не смогло набрать нужную высоту из-за проблем с двигателем. Пилоты при этом действовали по инструкции. Парашютист также добавил, что при падении самолёта на землю сильной боли он не ощутил.

Авиакатастрофа произошла в Мензелинском районе республики. Самолёт принадлежит местному аэроклубу. На борту находились 23 человека, включая членов экипажа. Из них погибли 16, в том числе двое пилотов.