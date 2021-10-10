Появилось видео гибели артиста во время спектакля в Большом театре

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша во время оперы «Садко».

Ролик опубликовала газета «Известия». На кадрах видны медленно опускающиеся декорации. Они придавливают стоявшего в задних рядах Евгения Кулеша. При этом хор продолжает петь, но его прерывает один из актеров, увидевший момент ЧП. Он мечется по сцене, поднимет вверх руки и кричит «Стоп! Стоп! Стоп!». Музыка замолкает и спектакль прерывается. Зрители все это время недоуменно молчат.

Через несколько секунд занавес закрылся, зрителей попросили выйти из зала.

Как пишет РИА «Новости», коллега погибшего рассказал, что механизм был исправен, но Кулеш замешкался и не успел отойти.

Однако есть и другая версия. СМИ выяснили, что декорация, насмерть задавившая 38-летнего артиста миманса Евгения Кулеша, уже становилась причиной ЧП.