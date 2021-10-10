В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
+9° в 
Пробки 2 балла
USD 71.99EUR 83.12BRENT 82.59
Войти в почту

Появилось видео гибели артиста во время спектакля в Большом театре

Майк Габриелян
27 минут назад

В интернете опубликовали видео, на котором запечатлен момент гибели артиста Большого театра Евгения Кулеша во время оперы «Садко».

Ролик опубликовала газета «Известия». На кадрах видны медленно опускающиеся декорации. Они придавливают стоявшего в задних рядах Евгения Кулеша. При этом хор продолжает петь, но его прерывает один из актеров, увидевший момент ЧП. Он мечется по сцене, поднимет вверх руки и кричит «Стоп! Стоп! Стоп!». Музыка замолкает и спектакль прерывается. Зрители все это время недоуменно молчат.

Через несколько секунд занавес закрылся, зрителей попросили выйти из зала.

Как пишет РИА «Новости», коллега погибшего рассказал, что механизм был исправен, но Кулеш замешкался и не успел отойти.

Названо желание погибшего в Большом театре актера

Однако есть и другая версия. СМИ выяснили, что декорация, насмерть задавившая 38-летнего артиста миманса Евгения Кулеша, уже становилась причиной ЧП.

СКР начал доследственную проверку инцидента. Предстоит выяснить, кто отвечал за безопасность во время спектакля, и проверить возможные нарушения.

Происшествия,Видео,СКР,газета "Известия",РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители