В результате крушения самолета в Татарстане погибли 16 человек

В результате падения самолёта Let L 410 Turbolet в Мензелинском районе Татарстана погибли 19 человек. Всего на борту находились 22 человека — 20 парашютистов и двое членов экипажа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По словам очевидцев, перед падением самолёт летел низко над деревьями. При этом его носовая часть была задрана вверх, а хвостовая — опущена. Воздушное судно стало разворачиваться над болотами, при этом оно продолжало терять высоту и в итоге рухнуло на землю, сообщаетTelegram-канал SHOT.