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В результате крушения самолёта в Татарстане погибли 19 человек

News.ru
21 минуту назад

В результате падения самолёта Let L 410 Turbolet в Мензелинском районе Татарстана погибли 19 человек. Всего на борту находились 22 человека — 20 парашютистов и двое членов экипажа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В результате крушения самолета в Татарстане погибли 16 человек
Фото: menzelinskfm997/instagram.commenzelinskfm997/instagram.com

К месту авиакатастрофы направились подразделения пожарно-спасательного гарнизона. В МЧС республики факт крушения самолёта подтвердили.

По словам очевидцев, перед падением самолёт летел низко над деревьями. При этом его носовая часть была задрана вверх, а хвостовая — опущена. Воздушное судно стало разворачиваться над болотами, при этом оно продолжало терять высоту и в итоге рухнуло на землю, сообщаетTelegram-канал SHOT.

Самолет с людьми на борту потерпел крушение в Татарстане

Происшествия,МЧС,РЕН ТВ,
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