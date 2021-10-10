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В Татарстане разбился самолет с парашютистами: первые кадры с места

Ювелина Бернст
1 час назад

Легкомоторный самолет L-410 упал около базы РЭС в городе Мензелинск в Татарстане, сообщает ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

В экстренных службах рассказали, что на борту было 20 человек. В результате ЧП пострадали три человека, их госпитализировали. Есть и погибшие, их число устанавливается.

Самолет принадлежал аэроклубу.

Источник уточнил «Интерфаксу», что на борту находились 20 парашютистов и два члена экипажа. По его информации, 19 человек скончались, троим оказывается медицинская помощь.

Самолет с людьми на борту потерпел крушение в Татарстане

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места крушения. На нем видно, как на месте сейчас работают специалисты.

Let L 410 «Turbolet» - легкий многоцелевой двухмоторный самолёт для местных воздушных линий.

Происшествия,Видео,МЧС,Интерфакс,ИТАР-ТАСС,
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